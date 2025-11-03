Сафоново попало в объектив съёмочной группы ГТРК Смоленск

Героями передачи «Край мой смоленский» стали Сафоновский историко-краеведческий музей, детский вокальный коллектив «Разноцветные острова», детская художественная школа имени В.М. Кириллова, а также сыровар из деревни Трофимово Алёна Козлова.

Авторская программа Дарьи Аристарховой по-новому раскрывает смоленскую провинцию, рассказывает о людях и событиях, которые оставили заметный след в истории нашей области через вклад в развитие округа.

Об одном из эпизодов визита смотрите в видео Центрального дворца культуры https://vk.com/mbuksgkc?from=groups

О времени выхода сюжета в эфир мы сообщим дополнительно.