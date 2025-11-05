﻿Почти две тысячи смоленских семей воспользовались услугами пункта проката детских вещей

В рамках реализации нацпроекта «Семья» во всех муниципальных округах работают пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до 3 лет. Они открыты по поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

На сегодняшний день услугами таких пунктов воспользовались уже 1972 семьи, большинство из них – молодые семьи. По всему региону выдано 4542 предмета первой необходимости.

В пунктах представлен широкий ассортимент необходимых в быту предметов: автолюльки, шезлонги, ходунки, различные типы колясок (в том числе для двойняшек), столики для кормления и многое другое. Специалисты всегда готовы помочь с выбором, учитывая индивидуальные потребности каждой семьи. Особой популярностью у семей пользуются прогулочные коляски, автокресла, санки-коляски, детские стульчики для кормления и детские манежи.

Воспользоваться услугами могут:

— молодые семьи (до 35 лет включительно), воспитывающие ребенка или детей;

— семьи с единственным родителем (усыновителем);

— многодетные семьи;

— семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид;

— семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;

— семьи участников специальной военной операции.

К примеру, успешная работа пункта проката в Вяземском округе. Многие молодые мамы, как, например, Диана Алексеевна с дочкой Таисией (8 месяцев), и Инна Юрьевна с дочкой Эмилией (1 год и 2 месяца), уже смогли оценить значимость этого пункта проката.

«Услуги пункта проката детских товаров показывают свою востребованность, это огромная помощь, особенно для молодых родителей. Наша цель — обеспечить Смоленские семьи всем необходимым для полноценного и гармоничного развития детей», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Вся подробная информация, включая адреса пунктов проката, указана ЗДЕСЬ.