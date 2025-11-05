﻿Смоляне могут принять участие в конкурсе президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на грантовый конкурс, который продлится с 15 октября по 2 декабря 2025 года. Это – отличная возможность для НКО, коммерческих и муниципальных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей Смоленской области реализовать свои творческие проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Фонд был создан указом Президента РФ в 2021 году с целью поддержки значимых социокультурных инициатив, направленных на продвижение традиционных российских ценностей, сохранение исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культуре и укрепление единства общества.

В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код» и «Место силы».

Заявки принимаются в электронном виде на сайте фондкультурныхинициатив.рф до 2 декабря 2025 года включительно. Проекты, которые получат поддержку, смогут приступить к реализации с середины 2026 года.

«В нашем регионе много талантливых и креативных людей. Этот конкурс – уникальная возможность воплотить свои идеи в жизнь. В Смоленской области насчитывается более 4,3 тысяч объектов культурного наследия, а областная столица признана историческим поселением федерального значения. На его территории расположено свыше 460 объектов. Мы гордимся нашим культурным наследием и будем всячески поддерживать инициативы, которые помогут его сохранить», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.