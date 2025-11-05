﻿Участник программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Денис Малков приступил к стажировке в администрации Глинковского округа

Наставником для нашего участника стал глава Глинковского муниципального округа Евгений Кожухов.

Вместе они провели рабочую поездку в местное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик», чтобы проверить готовность техники к предстоящему зимнему сезону.

Особое внимание уделили состоянию автопарка, наличию необходимого оборудования и запасных частей, а также организации профилактического обслуживания спецтехники.

Напомним, к стажировкам в органах власти и на предприятиях Смоленской области приступили 13 финалистов образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является аналогом образовательного проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

Общественный совет программы «Герои СВОего времени. Смоленск» возглавляет губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он также стал наставником для одного из участников программы.

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области