Как семейное гнездо родилось из тхэквондо

Для Павла и Ирины ПАНАСЕНКОВЫХ тхэквондо – это часть семейной жизни. Спортивные успехи детей помогают раскрывать им свой тренерский потенциал.

Ирина Алексеевна Панасенкова росла спортивной девочкой. Занималась гимнастикой, плаванием, играла в баскетбол. Но особую привязанность испытывала к тхэквондо, ведь этот спорт как никакой другой способствует личностному рост, взращивает и раскрывает внутренний потенциал. Заставляет падать, вставать и идти дальше.

На сафоновской земле тхэквондо существует более 30 лет, – рассказывает Павел Николаевич. – Я стал заниматься этим видом спорта в 1995 году. Полюбил его за динамичность, красоту поединка. Детей тренирую с 1999 года. В 2009 году с супругой организовали Сафоновскую районную федерацию тхэквондо. В настоящее время у нас занимается более 70 человек.

По стопам родителей пошли и дети: Кирилл и Арина.

Кирилл является мастером спорта России, студентом Поволжского университета физкультуры и спорта. На днях принял участие в чемпионате России среди мужчин в командном зачёте и занял третье место. У Арины тоже есть большие успехи, но у неё ещё всё впереди.

Души воспитанников чутко впитывают любовь своих наставников. Ведь тренер, а особенно детский, – человек особого склада характера, призвание которого, в первую очередь, воспитать человека.

Фото марины Хотулёвой