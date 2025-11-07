В Смоленской области завершилась Спартакиада учащихся





В Смоленской области подвели итоги 40-й юбилейной Спартакиады учащихся. Соревнования, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходили в течение года. В них приняли участие сборные команды муниципальных образований региона.

В рамках Спартакиады были проведены состязания по 11 видам спорта: шахматы, баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, компьютерный спорт,легкая атлетика, спортивное ориентирование, футзал, легкая атлетика (кросс), ГТО. По итогам соревнований определены победители.

В группе муниципальных округов:

1 место — Дорогобужский округ

2 место — Краснинский округ

3 место — Духовщинский округ

Среди городов:

1 место — Рославль

2 место — Ярцево

3 место — Смоленск

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил значимость события для развития молодёжного спорта:

«Проведение такой масштабной Спартакиады — это важная часть работы по воспитанию здорового и активного поколения. Поздравляю всех участников и победителей, благодарю тренеров и организаторов. Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка юных талантов остаются нашими ключевыми приоритетами».