Глава региона Василий Анохин рассказал о развитии культуры в Смоленской области

Дома культуры в муниципальных образованиях объединяют жителей разного возраста. Здесь организуют праздничные мероприятия, реализуют свои творческие способности дети и молодежь, проводят время ветераны. Постепенно мы создаем комфортные и современные условия в учреждениях культуры.

В рамках национального проекта «Семья» и областной программы «Развитие культуры в Смоленской области» в 2025 году запланирован ремонт 14 домов культуры, из которых уже завершен ремонт в девяти, остальные находятся на стадии завершения. Общий объем финансирования составляет порядка 133 млн рублей.

В этой работе также взаимодействуем с партией «Единая Россия», которая реализует проект «Культура малой Родины». В этом году обновлена материально-техническая база и проведен ремонт в 22 Домах культуры в 20 муниципальных образованиях, на эти цели было направлено почти 19 млн рублей.

Работа ведется комплексно. В Велижском, Ельнинском и Краснинском районах были отремонтированы здания, обновлены внутренние помещения и закуплено новое оборудование. В Домах культуры Десногорска, Демидовского, Духовщинского, Ершичского, Монастырщинского, Смоленского, Холм-Жирковского муниципальных округов заменили сценическую одежду, кресла в зрительных залах и установили звукоусилительную аппаратуру.

Кроме того, в Домах культуры Вяземского, Гагаринского, Кардымовского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Сычевского, Ярцевского муниципальных округов выполнен ремонт кровли, фасада, зрительного зала и внутренних помещений.