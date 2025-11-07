Мессенджер MAX стал доступен для граждан девяти стран СНГ

Сервис МАХ расширяет географию общения: теперь отправлять сообщения и совершать звонки в приложении смогут жители девяти стран. Помимо граждан России и Беларуси доступ открыт для пользователей из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Обновление призвано обеспечить миллионам людей возможность поддерживать связь с близкими за границей в удобном и привычном формате.

Для гарантии безопасного и доверительного взаимодействия доступ к общению с пользователями из перечисленных стран осуществляется только при условии добавления номеров собеседников в список контактов. Эта мера позволит сделать общение безопасным и предотвратить мошенничество и спам-рассылки. Регистрация пользователей СНГ происходит несложным образом. Для регистрации необходимо выбрать страну, ввести номер и получить сообщение с проверочным номером. После предоставления согласия на синхронизацию контактов пользователь получает доступ к мессенджеру MAX.

