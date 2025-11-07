﻿Более 400 заявок от Смоленской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования», который проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На участие в нем от Смоленской области поданы 426 заявок.

Более 100 000 заявок из всех регионов России и 56 стран мира поступило в проект, который помогает участникам развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования. Участие в нем открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

От Смоленской области поступили заявки на участие в проекте по конкурсным трекам: «Государство» (45 заявок), «Медиа» (58 заявок), «Культура» (50 заявок), «Наставничество» (79 заявок).

Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.

Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта: «Оценка компетенций», «Библиотека контента», «Каталог возможностей». От участников из Смоленской области уже поступило 194 заявки на то, чтобы воспользоваться ими.

Также состоялся конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы. В числе экспертов – заместитель директора, учитель иностранных языков средней школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков города Смоленска Татьяна Копачева.

«Смоляне – большие профессионалы и умеют добиваться успеха в самых разных сферах деятельности. В прошлом году это доказала учитель английского языка средней школы №7 города Рославля Елена Александровна Годунова, победившая в конкурсе «Флагманы образования» среди педагогов и управленцев в 2024 году. Елена Александровна проявила стойкость, мастерство, высокие компетенции, уверенно справилась с заданиями образовательного марафона и достойно представила Смоленскую область среди 267 финалистов. Уверен, что на конкурсе в этом году смоляне проявят себя также ярко!», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области