﻿В Смоленске состоялась демонстрация проектов ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени»

На базе молодежного центра «Пушкинский» состоялась демонстрация, посвященная перспективным инициативам Смоленской области, отобранным в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени – 2025». Этот форум, проводимый с 2020 года Агентством стратегических инициатив при поддержке Президента РФ, является площадкой для сбора идей и проектов от активных граждан, стремящихся улучшить жизнь в стране. В текущем году на рассмотрение было представлено свыше 35 тысяч предложений.

Важно отметить, что один из проектов демо-дня вошел в топ-300 лучших идей форума. Это проект «Мама в курсе», в котором молодым семьям дают практические советы по уходу за ребенком. Здесь слушателям рассказали о гигиене новорожденных и оказанию первой помощи в экстренных ситуациях.

В программу мероприятия были включены лекции, мастер-классы и интерактивные зоны. Проекты охватывали четыре основных направления: для родителей, для молодежи и студентов, для школьников, а также для любителей культуры и саморазвития.

«Наша задача — поддерживать и мотивировать талантливую молодежь в реализации их проектов и идей. Проекты охватывают широкий спектр интересов и потребностей различных групп населения. От поддержки будущих мам до развития молодежных инициатив в сельской местности, от экологического просвещения школьников до популяризации культуры и здорового образа жизни – каждый проект нацелен на улучшение качества жизни россиян», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Для студентов презентовали проект «Молодежный центр в селе. От идеи до реализации». Это разговор о возможностях современной молодежи и стратегии развития уникального бренда. Для студентов инженерных специальностей прошла мини-лекция «Цифровой водоканал».

Школьников погрузили в волшебный мир исчезающих животных. Для них прошел «Карьерный лабиринт» и «Живой диалог» (интеллектуальная игра про экологические проблемы современности). Также для всех желающих состоялось представление от «Петровского деревенского театра».

В рамках демо-дня гости также познакомились с технологиями адаптивной физической культуры и некоторыми практика и фестиваля музыки и самопознания «Вдохнови».

«Сильные идеи для нового времени» — это форум, который объединяет идеи граждан каждый год. Презентовать свою идею россияне смогут в 2026 году через официальный сайт https://идея.росконгресс.рф/.

Пресс-служба Правительства Смоленской области