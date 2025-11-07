﻿Смоленская область присоединилась к Большому этнографическому диктанту





Основной площадкой проведения диктанта в Смоленске стала Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского, где участники смогли погрузиться в атмосферу изучения многогранной культуры нашей страны.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в диктанте в онлайн-формате, подчеркнув важность мероприятия для всего региона: «Этнографический диктант – это не просто проверка знаний, а возможность для каждого из нас глубже понять и почувствовать богатство и разнообразие культур народов, населяющих нашу огромную страну. Для Смоленской области, с ее богатой историей и многонациональным населением, такие инициативы имеют особое значение».

Среди тысяч смолян, принявших участие в диктанте, были и почетные гости:

• Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор;

• Министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин;

• Участник программы «Герои СВОего времени. Смоленск», депутат Смоленского городского совета Александр Зайцев;

• Председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов.

Также активное участие приняли студенты смоленских вузов, проявив живой интерес к истории и культуре родного края и страны.

Участникам предстояло ответить на ряд вопросов, охватывающих широкий спектр тем: от народных промыслов и праздников до особенностей быта и языка различных этносов, проживающих на территории России. Как называют национальную борьбу на поясах у татар, башкир и чувашей? Что означает выражение «встать на рушник»? Какую воду для приготовления отваров использовали мордовские знахарки? В ответах на некоторые вопросы нужно было применять не только свои знания, но и логику.

Возможность присоединиться к этнографическому диктанту еще есть: проверить свои знания можно и в онлайн-формате на сайте. Акция продлится до 8 ноября.

Текст и фото пресс-службы Правительства Смоленской области