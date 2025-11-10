Губернатор Василий Анохин сообщил о прямой линии

Уважаемые жители Смоленской области и гости региона!

25 ноября в 12:00 проведу традиционную Прямую линию и отвечу на ваши вопросы. В режиме реального времени обсудим актуальные вопросы, итоги и планы развития Смоленской области.

Трансляция прямой линии пройдет в эфире телеканалов «Россия 24», «Регион67», «Радио России», а также на моей официальной странице Вконтакте и в сообществе Правительства Смоленской области ВКонтакте.

Направить свой вопрос можно несколькими способами:

• В моем канале мессенджера MAX, перейдя по ссылке https://max.ru/live_smolobl_bot

• В моем телеграм-канале, перейдя по ссылке @live_bot_67_2025_bot

• В телеграм-канале Центра управления регионом Смоленской области

• В сообществе Вконтакте Центра управления регионом Смоленской области

• По телефону горячей линии +7 (4812) 68-48-08.

Все поступившие сообщения будут рассмотрены, на каждый из них будет дан ответ во время эфира или после него в индивидуальном порядке.

Присоединяйтесь!