Курсант программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Иван Карташев приступил к практике в администрации Рославльского округа

Иван Карташев – один из 13 курсантов, которые начали проходить стажировку в рамках очного обучения по программе «Герои СВОего времени. Смоленск». Его наставником стал глава Рославльского округа Дмитрий Близученко.

На первой встрече наставник и стажер обсудили основные направления и актуальные этапы стажировки, согласовали участие в общественных мероприятиях, выездах, рабочих встречах.

«Проходить стажировку у главы муниципального образования — это признак высокого доверия, которое мне оказано. И уникальная возможность набраться управленческого потенциала, как минимум на этом уровне», — подчеркнул Иван Карташев.

«Дмитрий Леонидович очень опытный наставник, очень опытный управленец. С уникальным опытом, с уникальной базой, с уникальными знаниями, которые демонстрирует каждый день. Надеюсь, что при помощи его наставничества, я смогу для себя взять необходимое, чтобы в дальнейшем развивать свой управленческий потенциал», — отметил курсант программы.

Напомним, образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» является аналогом образовательного проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

Общественный совет программы «Герои СВОего времени. Смоленск» возглавляет губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он также стал наставником для одного из участников программы.

Фото: пресс-служба администрации Рославльского округа