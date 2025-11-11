Шаг к сохранению культурного наследия

В рамках областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» завершён капитальный ремонт фасада Центрального дворца культуры в Сафонове.

На модернизацию социально-культурного пространства из областного бюджета выделено более шести миллионов рублей по инициативе Губернатора Василия Анохина.

– Поскольку Центральный дворец культуры является объектом культурного наследия, на нас ложится ответственность за его сохранность и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, – рассказала директор Сафоновской районной централизованной клубной системы Нина Снытина.

Это нарядное здание с колоннами, возведённое по типовому проекту известного архитектора Константина Бартошевича, принимает ежегодно тысячи посетителей. Самые главные праздники в Сафоновском муниципальном округе проводятся именно здесь.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото автора