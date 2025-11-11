﻿Смоленская АЭС поделилась лучшими практиками в области интегрированной системы управления с белорусскими коллегами





На Смоленской АЭС побывали специалисты Белорусской атомной электростанции для обмена производственным опытом в области развития и совершенствования интегрированной системы управления (ИСУ) и работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Делегация белорусских энергетиков изучила систему организации производственной работы на Смоленской АЭС, включая моделирование бизнес-процессов, контроль ключевых показателей, систему управления документацией. Кроме того, были рассмотрены процессы энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также интеграции показателей улучшенного мониторинга в систему менеджмента.

Представитель белорусской делегации, заместитель начальника производства технического отдела Белорусской АЭС Михаил Ергулович подчеркнул: «Главным результатом поездки я назвал бы изучение лучших практик Смоленской атомной станции. Нас особенно интересовало, как станция осуществила переход от системы менеджмента качества к полноценной интегрированной системе управления. Полученные знания крайне полезны для совершенствования аналогичных процессов на Белорусской атомной станции».

Отметим, что для Смоленской АЭС подобные визиты – важный элемент укрепления профессиональных связей с дружественной страной, способствующий повышению надежности и безопасности атомной генерации.

«Мы всегда рады поделиться опытом, который мы накопили. С Белорусской АЭС мы связаны не только договорными отношениями, но и общей энергосистемой. Как молодому предприятию, им необходимо понимать наши стандарты и нарабатывать опыт. Мы высоко ценим, что они выбрали для этого именно нашу атомную станцию», – отметил Дмитрий Тимоненков, начальник отдела управления качеством Смоленской АЭС.

Справочно:

Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На Смоленской АЭС успешно функционирует интегрированная система управления (ИСУ), сертифицированная по международным стандартам. Будучи первой среди российских АЭС, внедрившей ИСУ в 2012 году, станция использует процессную модель, состоящую из 300 измеримых показателей. Ключевые задачи системы — повышение безопасности и эффективности за счет оптимизации процедур, четкого распределения ответственности и рационального использования ресурсов. В рамках ИСУ решаются такие вопросы, как управление жизненным циклом оборудования, экологическими показателями и рисками. Функционирование системы поддерживается автоматизированными инструментами, риск-ориентированным подходом и регулярными аудитами, а ее развитие продолжается через постоянный обмен опытом.

