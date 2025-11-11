﻿Смоленские предприниматели одержали победу на окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

С 6 по 8 ноября в Ярославской области прошел окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который проводился среди производителей сувениров Центрального федерального округа. В этом году на окружной этап поступило 450 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 17 регионов России. От Смоленской области поступило 12 заявок.

По итогам экспертной оценки сразу несколько представителей региона стали победителями в различных номинациях. Семья Петуховых завоевала первое место в номинации «Гастрономический сувенир (напитки). Эконом класс (до 400 рублей)» с набором «Смоленский чай», а также третье место в номинации «Гастрономический сувенир (еда). Средняя ценовая категория (от 400 до 1000 рублей)» с набором пастилы «Смоленские сласти».

Ольга Ефремова заняла первое место в престижной номинации «Гастрономический сувенир (еда). VIP (от 3000 рублей)», представив оригинальный адвент календарь «Смоленск — ключ от твоего сердца». Людмила Грамажора удостоена третьего места в номинации «Сувенир города. Средняя ценовая категория (от 400 до 1000 рублей)» с дизайнерским шоппером «Смоленск ключ-город».

«Смоленская область обладает значительным туристическим потенциалом. Мы активно развиваем туристическую инфраструктуру и разрабатываем новые маршруты. Благодаря усилиям наших мастеров и предпринимателей в сфере туризма, регион становится всё более привлекательным для гостей из разных регионов России и других стран», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Финал конкурса состоится 11-13 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. На мероприятии победители окружного этапа представят свой регион.