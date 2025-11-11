﻿Смоленских школьников приглашают присоединиться к проекту «Урок цифры»





В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» смоленские школьники могут принять участие в уроке от компании VK по теме «Видеоплатформа». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных».

С 27 октября по 16 ноября VK проводит новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа». Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Урок адресован школьникам и направлен на развитие у них ключевых компетенций цифровой экономики, а также раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Ребята узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео.

Также в рамках Урока на примере отечественных видеоплатформ у обучающихся сформируется целостное представление о видеоплатформе как обширной технологической системе, будет продемонстрирована связь между разнообразием профессий в этой индустрии.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов. Ребята попробуют свои силы в решении повседневных задач, с которыми сталкиваются разработчики, инженеры машинного обучения, специалисты по информационной безопасности, аналитики, копирайтеры и дизайнеры, чтобы создать удобную платформу для миллионов пользователей.

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта (https://datalesson.ru/video) в каталоге необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1 – 4, 5 – 9, 10 – 11 классы. После этого ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам и интерактивным тренажерам. Приступить к занятиям можно в любое время.

«В этом году на Всероссийской конференции «Цифровая эволюция» был особо отмечен вклад Смоленской области в реализацию просветительских проектов «Урок цифры» и «Цифровой ликбез». Они помогают сотням школьников, родителей, учителей повышать цифровую грамотность. Регион является одним из лидеров по охвату участников этих инициатив в рамках нацпроекта «Экономика данных», который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области