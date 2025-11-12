 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

В Сафоновском филиале СмолАПО прошла ярмарка вакансий

13.11.2025

По приглашению Центра занятости населения представители 13 предприятий и организаций региона в этот день предложили безработным, соискателям и выпускникам учебных заведений Сафонова имеющиеся вакантные должности.

Всего на предприятиях и в организациях Сафоновского муниципального округа отрыто 654 вакантных места работы.

Мероприятие посетило 65 соискателей и 128 студентов Сафоновского филиала СмолАПО и Сафоновского индустриально-технологического техникума.

– На многих государственных и частных предприятиях сейчас ощущается кадровый голод. Не случайно получило широкое распространение заключение целевых договоров на обучение востребованным профессиям. На поиск работы нацелены выпускники профессиональных учебных заведений, – отметил исполняющий полномочия Главы Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев.

