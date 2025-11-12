Губернатор Василий Анохин вручил награды волонтёрам премии #МЫВМЕСТЕ

В Смоленской области более 53 тысяч молодых людей вовлечены в добровольческую и общественную деятельность. Это инициативные и целеустремленные люди, которых объединяет стремление помогать, любовь к своему региону и стране. Ежегодно активистов отмечают Премией #МЫВМЕСТЕ, учрежденной Росмолодежью по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в (https://t.me/news_kremlin) рамках национального проекта «Молодежь и дети». Наградил победителей регионального этапа Премии.

В этом году количество заявок на региональный этап значительно выросло — с 36 до 325. Это добровольцы, наставники, представители НКО и компаний. В числе победителей — шесть волонтеров и три некоммерческие организации.

Среди них — организаторы мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы, которые помогают людям в сельской местности, развивают молодежные инициативы, реализуют творческие проекты для детей с ограничениями по здоровью.

Волонтеры активно поддерживают участников СВО и их семьи. Это свидетельствует о единстве страны и народа. И, как сказал Владимир Владимирович Путин, в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте. Добровольцы изготавливают маскировочные сети, реализуют проекты, посвященные подвигам наших земляков.

В Десногорске победители регионального этапа разработали программу «Автографы победы». На месте мемориала они создали современный музей под открытым небом с военными артефактами и интерактивными образовательными программами. Этот проект — в числе номинантов Международной Премии, (https://t.me/anohin67/8753) которых объявят в декабре.

Все финалисты регионального этапа получают дополнительные возможности для продвижения своих проектов на платформе Добро.рф, а также сертификаты от организаторов на поездку «Больше, чем путешествие».

– Спасибо волонтерам за важный, благородный и бескорыстный труд. Поздравляю с заслуженными наградами. Мы гордимся вами! – сказал Василий Николаевич Анохин.

