Многодетная мама Мария Микулич: «Родительское сообщество слышат, предлагаемые нами инициативы воплощаются в жизнь»﻿

Губернатор Василий Анохин во время пресс-конференции в ИА «ТАСС» рассказал о беспрецедентном пакете мер поддержки семьи, материнства и детства, которые реализуются в Смоленской области. В регионе по поручению Президента России разработана Региональная программа по повышению рождаемости на 2024 – 2027 годы, в нее включено 68 мероприятий.

«Мы начали с самого малого – поддержки матери и родовспоможения. Взяли на региональный бюджет всю систему ОМС, все необходимые анализы до родов и после них. Сейчас серьезно занялись системой ЭКО. Наша задача – довести результативность ЭКО с 40 до 50%. Кроме того, в Смоленске будет создан современный Перинатальный центр, который станет Центром материнства и детства: гинекология, консультация и поддержка семей», — рассказал Василий Анохин.

В регионе ведется постоянная работа по совершенствованию мер поддержки семей.С 1 января 2025 года действует новая мера — подарок новорожденному. Также в этом году начали работать пункты проката вещей для новорожденных. Многократно, вне зависимости от дохода семьи, предоставляется материнский капитал. Срок его действия — до 31 декабря 2027 года.

Заметно изменилась и социальная инфраструктура региона, считает региональный координатор Центра помощи многодетным семьям «МногоМама», многодетная мама Мария Микулич.

«Многодетные семьи отмечают поддержку и благодарны Губернатору и команде Правительства Смоленской области. Остаются ещё вопросы, требующие более детальной комплексной проработки, но самое главное — нас как родительское сообщество слышат, предлагаемые нами инициативы воплощаются в жизнь. Подарок новорождённому и пункты проката товаров первой необходимости для новорождённых являются ощутимой мерой поддержки семей. Важно, что к вопросам демографии подходят комплексно. Если говорить об ограничениях, таких как продажа препаратов и снижение числа абортов, здесь важно руководствоваться самым главным — каждый ребёнок важен. Наша задача — показать, что семья с детьми — главная ценность современного общества», — отметила Мария Микулич.

В Смоленской области большое внимание уделяется многодетным семьям. В настоящее время в регионе проживает свыше 8 600 семей, воспитывающих двух и более детей.

С 2024 года для них введены такие меры поддержки, как бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты, предоставление школьникам бесплатного проезда в общественном транспорте, предоставление бесплатного питания школьникам и студентам ссузов, обеспечение школьной формой; не ниже 30 % — льгота по оплате жилья и коммунальных услуг. С сентября 2025 года многодетные семьи сохраняют право на льготы до достижения старшим ребенком с инвалидностью возраста 23 лет, если он обучается в любой образовательной организации.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Мария Микулич