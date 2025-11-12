Рок, собаки и немного движа

Помочь животным, зарядиться движем и послушать рок собрались сафоновцы в антикафе «Пространство». Организатор благотворительного концерта в пользу приюта «Верность» – зооволонтёр Светлана Стрюкова.



В концерте приняли участие ведущий мероприятий, блогер и просто любитель собак Антон Антонов, группы «Андромеда», «С-300» с солистами Сергеем Морозовым и Полиной Никулиной, «Аметрин», «Когда-нибудь» и Екатерина Пучкова, «Мир в отражении, «В фарш», а также хореографический коллектив «Эксклюзив» и танцующая собака Злата. Для благотворительной распродажи свои картины представила сафоновская художница Мона Даль.



Весь сбор в сумме 38 тыс. рублей направлен в поддержку приюта «Верность». Спасибо неравнодушным сафоновцам: наши добрые дела – это наше будущее.

Фото с мероприятия можно посмотреть в нашем альбоме «Верность».

https://vk.com/album-4879998_309247129