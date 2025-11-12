Стань Волонтёром Победы — живи памятью, действуй во имя будущего

«Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — это не просто организация — это миллионы историй, это память о родных, сражавшихся за Родину, это руки, которые поддерживают ветеранов, это сердца, которые горят желанием сохранить правду о Великой Победе

Волонтеры Победы проводят всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах и памятных местах, восстанавливают историю семей, учат молодёжь ценить подвиг и понимать, чем дорога свобода, говорят о достижениях России понятным языком. Здесь нет места безразличию — здесь важен каждый: школьник, студент, учитель, специалист, житель большого города и маленького села

Уже работает:

89 региональных отделений

более 2000 муниципальных штабов

более 500 центров при вузах

более 1100 школьных отрядов

Присоединяйтесь! clck.ru/Esxqu