Стань Волонтёром Победы — живи памятью, действуй во имя будущего

«Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — это не просто организация — это миллионы историй, это память о родных, сражавшихся за Родину, это руки, которые поддерживают ветеранов, это сердца, которые горят желанием сохранить правду о Великой Победе
Волонтеры Победы проводят всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах и памятных местах, восстанавливают историю семей, учат молодёжь ценить подвиг и понимать, чем дорога свобода, говорят о достижениях России понятным языком. Здесь нет места безразличию — здесь важен каждый: школьник, студент, учитель, специалист, житель большого города и маленького села
Уже работает:
89 региональных отделений
более 2000 муниципальных штабов
более 500 центров при вузах
более 1100 школьных отрядов
