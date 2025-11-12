У Главного управления МЧС России Смоленской области теперь есть канал в MAX

Главное управление МЧС России по Смоленской области расширяет каналы для оперативного взаимодействия с населением. Теперь следить за важными новостями и экстренными сообщениями можно в новом мессенджере MAX.

На канале будут публиковаться экстренные сообщения о происшествиях, штормовые предупреждения, прогнозы погоды, а также полезные памятки и рекомендации о том, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.

Новый канал создан для того, чтобы каждый житель региона мог быть в курсе актуальной обстановки и своевременно получать информацию. Подписывайтесь на канал МЧС — ваша безопасность в надёжных руках!

Напомним, что ранее губернатор Василий Анохин (http://max.ru/anohin67) и Правительство (http://max.ru/region67) Смоленской области зарегистрировали свои каналы в MAX.