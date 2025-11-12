12 ноября – Синичкин день

В этот день зимующие птицы, наши верные друзья, подбираются поближе к человеческому жилью в надежде найти корм.

На станции юных натуралистов сегодня царила особая атмосфера. Ребята с большим энтузиазмом отметили этот экологический праздник.

На уроке заботы мальчишки и девчонки узнали об истории праздника, его современном значении и традициях. Теперь наши юннаты — настоящие эксперты по птичьему меню и знают, что лучшим угощением станут нежареные семечки подсолнуха, тыквы, арахиса, несоленое сало и сушеные ягоды рябины, боярышника, калины.

В творческой студии дети нарисовали рисунки синичек, являющихся олицетворением этого праздника.

Во время акции «Столовая открыта!» вывесили все кормушки. И первыми гостями, конечно же, стали задорные синички и воробьи!

