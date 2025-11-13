Губернатор Василий Анохин рассказал о планах реализации проекта «Инфраструктира для жизни» в Смоленской области

Федеральная поддержка помогает региону реализовывать масштабные проекты, от которых зависит качество жизни смолян. На рабочей встрече с заместителем Председателя Правительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным (https://t.me/mkhusnullin) василий Николаевич Анохин обсудил реализацию в Смоленской области национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он объединяет различные сферы — жилье, дороги, транспорт, благоустройство и социальную инфраструктуру.

На встрече речь шла о реализации нашего крупного стратегического проекта — реконструкции аэродрома «Смоленск-Северный». На его строительство региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму 3,3 млрд рублей. Проект по возрождению гражданского авиасообщения реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Реконструкция аэродрома повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст дополнительный стимул для роста бизнеса, привлечет еще больше туристов.

Одна из приоритетных задач — строительство жилья. С начала 2025 года в области введено 372 тысячи квадратных метров жилья. Это 91% от годового плана, утвержденного Минстроем России.

– Большое внимание уделяем благоустройству городов и сельских территорий. В этом году реализуем 87 проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это 35 общественных и 52 дворовые территории. Работы уже завершились на большинстве объектов. Кроме того, в Ярцеве, Починке и Гагарине реализуем проекты-победители Всероссийского конкурса лучших практик благоустройства, – прокомментировал Губернатор Василий Анохин.

Инфраструктурное развитие идет по всем направлениям. При федеральной поддержке строится образовательный центр «Техношкола Феникс» в селе Печерск. Новая школа будет построена к концу 2026 года. С привлечением казначейских средств возводятся два детских сада: в микрорайоне Миловидово и на Краснинском шоссе в Смоленске.

Модернизируется коммунальная инфраструктура. В этом году предполагается обновить свыше 99 километров инженерных сетей, улучшив качество коммунальных услуг для 25 тысяч жителей области. Половина работ уже выполнена. В следующем году завершится строительство и реконструкцию десяти объектов водоснабжения и теплоснабжения.