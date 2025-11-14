Алексей Талай посетит Смоленскую область с серией патриотических встреч в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений»

17 ноября в 15:00 Алексей Талай выступит перед жителями города Сафоново в Центральном Дворце культуры.

В ходе мероприятий Алексей Талай поделится личной историей преодоления, расскажет о духовных и нравственных ценностях, патриотизме и внутренней силе, которые помогают человеку оставаться сильным в самых непростых жизненных ситуациях.

Напомним, ранее на Смоленщине по инициативе секретаря реготделения «Единой России», председателя облдумы Игоря Ляхова и основателя Благотворительного фонда Алексей Талай прошла акция «Живая память благодарных поколений» по сбору монет для памятника советским воинам. В ней приняли участие смоляне со всех округов региона.

