Молодые доктора приступили к работе



После окончания Смоленского государственного медицинского университета и ординатуры успешно прошла аккредитацию и стала работать врачом-гинекологом женской консультации Сафоновской ЦРБ Анастасия Бордюженко.

Сначала Анастасия училась на лечебном факультете медуниверситета по целевому направлению Сафоновской ЦРБ, затем стала целевиком в ординатуре по направлению акушерство и гинекология. В коллективе женской консультации радушно встретили молодого специалиста.

– Когда удаётся отговорить женщин от прерывания беременностей и дождаться рождения детей, мамы приходят на приём и благодарят медицинских работников, испытав счастье материнства, – говорит Анастасия Бордюженко.

В этом году двумя участковыми терапевтами пополнился и медицинский персонал поликлиники № 1, расположенной по улице Октябрьской. Там работают выпускники медицинского университета Алина Базылева и Максим Бочкарёв.













Врачом-стажёром второго года обучения является Максим Мардарьев, которому предстоит лечить больных с нарушением мозгового кровообращения.



В рентгенологической службе с этого года трудится врач-рентгенолог Павел Логвинов.



