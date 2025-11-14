Молодые доктора приступили к работе

После окончания Смоленского государственного медицинского университета и ординатуры успешно прошла аккредитацию и стала работать врачом-гинекологом женской консультации Сафоновской ЦРБ Анастасия Бордюженко.
Сначала Анастасия училась на лечебном факультете медуниверситета по целевому направлению Сафоновской ЦРБ, затем стала целевиком в ординатуре по направлению акушерство и гинекология. В коллективе женской консультации радушно встретили молодого специалиста.
– Когда удаётся отговорить женщин от прерывания беременностей и дождаться рождения детей, мамы приходят на приём и благодарят медицинских работников, испытав счастье материнства, – говорит Анастасия Бордюженко.
В этом году двумя участковыми терапевтами пополнился и медицинский персонал поликлиники № 1, расположенной по улице Октябрьской. Там работают выпускники медицинского университета Алина Базылева и Максим Бочкарёв.
Врачом-стажёром второго года обучения является Максим Мардарьев, которому предстоит лечить больных с нарушением мозгового кровообращения.
В рентгенологической службе с этого года трудится врач-рентгенолог Павел Логвинов.
Будьте первым, кто оставит комментарий!