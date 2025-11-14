На прямую линию Губернатора Смоленской области Василия Анохина уже поступило более 400 вопросов

В Смоленской области с 10 ноября принимаются вопросы для традиционной прямой линии с Губернатором Василием Анохиным, которая состоится 25 ноября в 12:00. На данный момент уже поступило более 400 сообщений. Наибольшее количество вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.
Прямая линия Губернатора Василия Анохина – это уникальная возможность для жителей напрямую задать интересующие их вопросы, обсудить актуальные проблемы, а также узнать об итогах работы и планах развития Смоленской области.
Трансляция прямой линии будет доступна в режиме реального времени на телеканалах: «Россия 24», «Регион67», «Радио России», а также на официальной странице Василия Анохина ВКонтакте и в сообществе Правительства Смоленской области ВКонтакте.
Жители Смоленской области и гости региона могут направить свои вопросы одним из следующих способов:
• Через канал мессенджера MAX: https://max.ru/livesmoloblbot
• Через Telegram-бот: @live_bot_67_2025_bot
• В Telegram-канале Центра управления регионом Смоленской области
• В сообществе ВКонтакте Центра управления регионом Смоленской области
• По телефону горячей линии: +7 (4812) 68-48-08.
Все поступившие обращения будут внимательно рассмотрены. На каждый вопрос будет дан ответ во время эфира или после него в индивидуальном порядке.
