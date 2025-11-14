Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с диабетом

С 10 по 16 ноября в России проходит Неделя борьбы с диабетом, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием — 14 ноября. В эти дни проводится работа по повышению осведомленности населения об этом недуге, его профилактике и мерах контроля.

Сахарный диабет – это заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает гормон инсулин, необходимый для усвоения глюкозы (при диабете 1-го типа), либо когда организм не усваивает произведенный поджелудочной железой инсулин, что вызывает повышение сахара крови (при диабете 2-го типа).

В России, так же, как и по всему миру, растет заболеваемость сахарным диабетом и составляет 10,5 млн чел.

Более половины россиян не осознают, что преддиабет – это тревожный сигнал, предшествующий диабету второго типа. По данным исследований, почти 20% населения уже сталкиваются с этой проблемой, но симптомы могут быть незаметны. Важно знать: уровень глюкозы в крови у преддиабетиков превышает норму, но пока не достиг критической отметки.

Существует несколько факторов риска, которые могут способствовать развитию сахарного диабета: избыточный вес, малая подвижность, возраст после 45 лет, наследственная предрасположенность и генетические факторы, а также хронический стресс и депрессия.

Профилактика сахарного диабета включает в себя несколько простых, но эффективных действий: правильное питание, физическая активность, вес в пределах нормы, регулярные медицинские осмотры.

Лечение сахарного диабета включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормального уровня глюкозы в крови и предотвращение развития осложнений. Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью.