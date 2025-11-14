﻿Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» начали проходить онлайн-вебинары от экспертов

Участники региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» продолжают обучение в формате экспертных вебинаров от ведущих преподавателей ВШГУ, Смоленского филиала Президентской академии и СмолГУ.

В ходе занятий курсанты углубленно разбирают ключевые аспекты государственного управления: конституционное устройство, систему органов публичной власти, особенности управления национальными проектами, клиентоцентричный подход.

«Все слушатели своевременно приступили к освоению программы, демонстрируют высокий уровень ответственности и успешно совмещают теоретическую подготовку с практикой на стажировке. Уверена, что полученные знания будут эффективно применены в работе», — отметила заместитель директора Президентской академии в Смоленске Елена Лаврова.

Напомним, образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» состоит из больших теоретических и практических блоков. Она является аналогом образовательного проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

Общественный совет программы «Герои СВОего времени. Смоленск» возглавляет губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он также стал наставником для одного из участников программы.