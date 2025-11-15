Владельцам Пушкинской карты необходимо перевыпустить ее до конца декабря

Банком-оператором программы «Пушкинская карта» с 1 января 2026 года станет ВТБ. В связи с этим всем владельцам карты до 28 декабря 2025 года необходимо подать заявление на ее перевыпуск, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Ранее оператором программы был Почта Банк. Его интеграция в ВТБ не повлияет на дальнейшую реализацию программы «Пушкинская карта».

Подать заявление о перевыпуске Пушкинской карты можно в приложении «Госуслуги Культура». Ранее выпущенная карта Почта Банка будет работать до 31 декабря 2025 года.

