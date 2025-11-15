15 ноября – Всероссийский день призывника

Он отмечается в России с 1992 года по распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина.

Говоря официальным языком, призывником в Российской Федерации называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

С 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год.

