 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

15 ноября – Всероссийский день призывника

15.11.2025

Он отмечается в России с 1992 года по распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина.

Говоря официальным языком, призывником в Российской Федерации называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 

С 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год. 

Фото Марины Хотулёвой

Опубликовано в категории Это интересно

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика