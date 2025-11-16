16 ноября отмечается день самбо

Самбо (что расшифровывается как самозащита без оружия) – это вид спортивного и прикладного единоборства, который был разработан в СССР в 1920-1930-е годы. Принято считать, что основу этой спортивной дисциплины составляют техники дзюдо и джиу-джитсу, но также она сочетает в себе элементы спортивных и национальных видов борьбы и других стран, а также различные системы самозащиты.

Сегодня самбо – популярный и динамично развивающийся вид спортивного единоборства. Оно обладает своей философией и системой воспитания, направленных на развитие морально-волевых качеств спортсменов. Считается, что занятия самбо способствуют формированию твердого характера, силы духа, тренируют выносливость и самодисциплину, воспитывают уважение к сопернику и уверенность в себе.

Поздравляем с праздником сафоновских спортсменов и их наставников: Олега Викторовича Пчёлкина и Олега Владимировича Карпова!

Фото марины Хотулёвой