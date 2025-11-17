Управление по делам ГО и ЧС г. Сафоново предупреждает

Основные риски осенне-зимнего периода:
1. Выход на тонкий лед. Неокрепший или подтаявший лед не выдерживает тяжести человека. Особое внимание следует уделить детям, оставленным без присмотра вблизи водоема
2. Гололед и падения. Падения на обледеневших тротуарах становятся причиной серьезных переломов и черепно-мозговых травм. Используйте обувь с нескользящей подошвой и будьте внимательны на каждом шагу.
3. Опасность сосулек и снежных масс. Обходите дома с нависшими снежными карнизами и сосульками.
4.Пожары из-за обогревателей. Соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов.
5. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Плохая видимость, снегопад. Гололед и занос автомобиля — главные причины аварий.
