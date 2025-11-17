﻿В России переосмысляют День народного единства

4 ноября Россия в двадцатый раз отметила День народного единства. История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

Базовый смысл Дня народного единства — в значимости консолидации общества, объединения всех общественных сил и ресурсов для защиты суверенитета и обеспечения развития страны. Единство власти и общества, единство всех ветвей и уровней властной вертикали и всех общественных страт и слоёв — для достижения поставленных целей — не просто залог успеха, но обязательное условие существования России, как государства и культурно-цивилизационной общности.

Именно единство обеспечивало нашей стране победы в великих войнах прошлого, научные и технологические достижения. Консолидация общества, патриотический консенсус является основой побед России в настоящем и будущем.

4 ноября становится не просто исторической датой, а публичным ритуалом переосмысления — «кто мы» — в новых условиях. Через символы, массовые практики и общие повестки праздник выполняет функцию сборки для общества. Отвечает в том числе и на запрос общества на единство в условиях небывалых внешних угроз и вызовов.

Происходит ли на ваш взгляд, переосмысление значения Дня народного единства в новых условиях? Какую роль в осмыслении значения праздника занимает принцип суверенитета? Какие традиции празднования 4 ноября сложились в вашем регионе?

Ратуш Юрий Павлович

Политолог

День народного единства — это фундаментальный праздник для нашего государства.

Действительно, исторически сложилось так, что России, нашему Отчеству, угрожали враги: с севера, запада, юга и востока.

Так было всегда, будь то польско-литовские, германские, французские, турецкие или другие воины. Но прийдя к нам, на нашу, по-настоящему, Святую русскую землю, они встречали сопротивление со стороны нашего народа, нашего многонационального русского народа.

Как говорил наш Президент, Владимир Владимирович Путин, русский — это и татарин, и бурят, и ингуш, и молдаванин, и еврей…

Русский — это не просто графа в паспорте, это характер, это и культура и общность нашего народа.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Праздник Дня народного единства за последние годы действительно обретает новое измерение – перестаёт быть лишь историческим напоминанием и становится символом современного национального единства, актуального в условиях внешнего давления и вызовов. Россия вновь проходит этап, когда общественная консолидация выступает не риторическим лозунгом, а стратегическим условием устойчивого развития государства. Принцип суверенитета здесь приобретает особое значение: он становится не только политической, но и культурной, ценностной категорией, объединяющей граждан вокруг общих смыслов и исторической ответственности.

Сегодня День народного единства – это не только дань памяти подвигу Минина и Пожарского, но и пространство для коллективного осмысления нашего пути. Через участие в митингах, акциях, форумах, волонтерских и культурных мероприятиях россияне подтверждают готовность быть частью единой страны, где сила – в солидарности.

В Смоленской области этот праздник отмечается масштабно: проходят патриотические акции, тематические выставки, концерты и встречи поколений. Особое внимание уделяется проектам, объединяющим молодежь, волонтёров, представителей культуры и науки. Традиционно в эти дни Смоленский государственный университет становится площадкой для проведения Этнографического диктанта, который объединяет студентов, школьников и жителей региона вокруг изучения культурного многообразия народов России. Это подчеркивает новые смыслы праздника – единство не только исторической памяти, но и современного культурного пространства страны.

День народного единства в регионе воспринимается как праздник общей ответственности за судьбу России и уверенности в её будущем.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Кризис эпохи Смутного времени — крупнейший экзистенциальный кризис российской государственности на протяжении более чем тысячи лет российской истории. Прекращение династии Рюриковичей после смерти царя Фёдора I Ивановича, воцарение на троне самозванцев, брожение в обществе, народные восстания, двойственность позиции казаков, предательство боярской верхушки (Семибоярщины) привели к приглашению на московский трон польского королевича Владислава, сына Сигизмунда III. В Кремле был размещён польско-литовский гарнизон, стали насаждаться чуждые для российской культурно-религиозной традиции порядки. При этом глава Семибоярщины Фёдор Мстиславский, сыгравший решающую роль в приглашении на трон Владислава, был заключён поляками в тюрьму. А вместо принятия Владиславом православия его отец король Сигизмунд заявил о праве быть королём-регентом России. При этом королевич Владислав Жигимонтович впоследствии имел права на польский и щведский престолы — он и стал Королём Польским и Великим князем Литовским в 1632 году под именем Владислава IV Ваза. В случае его коронации в Москве Россию могла постигнуть судьба Литвы, которая утратила свою самостоятельность в результате Люблинской унии и перешла под власть Польши. В случае официальной коронации Владислава в качестве московского царя Россия могла бы утратить свою государственность, национальная культура, религия, язык могли бы оказаться в подавленном, подчиненном положении, а власть в стране была бы захвачена польскими панами и шляхтой. И российская цивилизация в этот период реально оказалась под угрозой своему существованию, гораздо более серьёзной, чем в период феодальной раздробленности и многоло-татарского ига. Однако патриотическая позиция думного дворянина Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского, князя из рода стародубских Рюриковичей, привела к формированию Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов. В этот момент русское общество проявило подлинное народное единство в отстаивании своей государственности не по указке сверху, а самостоятельно, на основании движения снизу и отстояло русскую государственность в период вакуума власти. И только после освобождения столицы войсками князя Пожарского глава Семибоярщины Фёдор Мстиславский был освобождён, повинился и бил челом всей земле, сумев добиться прощения от командиров Ополчения, хотя при выходе из Кремля рядовые казаки и ратники пытались его убить как предателя. Он участвовал в Земском соборе 1613 года, где первым от бояр (по общему списку № 33) подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова, а при его коронации держал царскую корону и осыпал его золотыми. Таким образом, очищение Китай-города и Москвы от поляков 4 ноября 1612 года стало знаковым моментом в отстаивании российского суверенитета и проявлением народного единства, которое проявилось в инициативе снизу по формированию ратного ополчения для защиты российской государственности от внешних сил, захвативших власть стране в результате внутренней смуты и измены боярской элиты.

В современных условиях День народного единства приобретает новое преломление в условиях конфликта с Западом и отражает необходимость консолидации общества для противодействия внешней угрозе. Значение суверенитета страны приобретает особую роль в осмыслении смысла праздника в наши дни. Впрочем, следует обратить внимание и на историю появления праздника. Традиционно ноябрьские праздники в нашей стране ассоциировались с Днём Великой Октябрьской социалимстической революции, который в советское время праздновался два дня — 7 и 8 ноября. В ельцинское время праздник получил название День согласия и примирения и ужался до одного дня 7 ноября. А впоследствии вместо 7 ноября стали праздновать 4 ноября как День народного единства, который также ассоциируется с празднованием Казанской иконы Божией Матери. При этом большая часть российского общества положительно оценивает Октябрьскую революцию 1917 года, для значительной части общества 7 ноября остаётся подлинным праздником, а например, в Беларуси 7 ноября и поныне остаётся государственным праздником. В связи с этим полагаю, что в дополнение к 4 ноября как Дню народного единства может быть возвращён и праздничный день 7 ноября — День Октябрьской революции, даровавшей народу социальные права, новый виток развития экономики, культуры и науки и уникальный опыт советской государственности. Дополнительный выходной день может быть предоставлен, например, за счёт длинных новогодних праздников. Наличие двух ноябрьских праздничных дней в календаре (как это было и в советское время) может быть подлинным примером консолидации и единства общества, которое должно предполагать учёт интересов различных групп и социальных слоёв населения. Народное единство в современной России должно предполагать солидарность общества, ответственность элиты перед народом, готовность состоятельных слоёв жертвовать часть своих огромных состояний на нужды народа, общества и фронта, особенно в сложный для страны период.

В Смоленской области 4 ноября как государственный праздник имеет особое значение. Если Москва была освобождена от интервентов в 1612 году, то Смоленск оставался под властью иноземцев до 1654 года. А Смоленский город Велиж был возвращён под власть Российской империи лишь в 1772 году. И в дальнейшем Смоленщина несла тяжкое бремя иностранных вторжений — от французской армии Наполеона до вторжения немецко-фашистских захватчиков. Поэтому понимание необходимости народного единства и жизненной важности сохранения российской государственности и суверенитета на Смоленщине больше, чем где-либо ещё в России. В 2025 году в День народного единства на Смоленщине прошли культурные мероприятия — праздничный концерт в “Губернском”, праздничные спектакли в Смоленском театре кукол и постановка в академическом театре имени Грибоедова, исторический фестиваль “Несгибаемый дух всё превозможет” прошёл в сквере имени воеводы Михаила Борисовича Шеина. В Ершичах состоялся торжественный концерт «Всем миром», в котором приняли участие Театр народной песни и танца Смоленского государственного института искусств, ансамбль русской и казачьей песни Братчина, лауреаты областного конкурса патриотической песни «Щит Отечества», посвящённого памяти Героя Советского Союза Г. И. Бояринова. В Сычевском Доме культуры прошел праздничный концерт «Поезд единства». Очень хорошо, что традиции праздника в регионе включают в себя большое количество мероприятий в сфере культуры, демонстрирующих особую духовность народа, и отдающих дань уважения нашей славной истории.