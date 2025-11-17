﻿Школьница из Смоленска завоевала награду олимпиады Союзного государства в Витебске

Смоленская школьница стала лауреатом заключительного этапа олимпиады Союзного государства.

В Витебске проходил масштабный интеллектуальный форум школьников Союзного государства, посвящённый глубоким историческим и духовным связям России и Беларуси. Смоленскую область на этом престижном состязании представляла команда талантливых ребят.

В состав сборной вошли пять юных дарований, одержавших победу на отборочном этапе олимпиады, а также призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2025 года.

На древней витебской земле собралось около двухсот финалистов из всех уголков Беларуси и двадцати четырех регионов России. Ребята продемонстрировали свои способности в литературном творчестве, ораторском искусстве и выразительном чтении. Помимо интеллектуальных испытаний, участники погрузились в атмосферу гражданско-патриотических мероприятий, пропитанных духом единства.

Школьники из Починка, Рославля, Рудни и Смоленска показали высокий уровень подготовки, достойно справившись со всеми заданиями. Особо отличилась ученица лицея имени Кирилла и Мефодия Дарья Михеева, завоевавшая диплом III степени в конкурсе риторического мастерства.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркнул важность укрепления сотрудничества с Республикой Беларусь, особенно в гуманитарной сфере. Он отметил, что ни одно значимое культурное, спортивное или образовательное событие не обходится без участия белорусских партнёров, и наоборот – мы принимаем участие во всех крупных мероприятиях в братском государстве.

«Смоленская область готова быть локомотивом дальнейшей интеграции России и Белоруссии, стать основной площадкой для проведения всех ключевых мероприятий в рамках Союзного государства», – отметил Василий Анохин.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Участие смоленских школьников в олимпиаде Союзного государства не просто победа в интеллектуальном соревновании, а подтверждение прочных гуманитарных связей между Россией и Беларусью. Такие проекты создают общее образовательное и культурное пространство, где молодёжь двух стран учится сотрудничать, уважать историю и традиции, искать совместные решения современных задач.

Для Смоленской области участие в подобных мероприятиях имеет особое значение. Регион выступает естественным мостом между Россией и Беларусью, территорией многовекового взаимодействия и духовного родства. Поэтому успехи смоленских школьников в Союзной олимпиаде символичны: они показывают, что связь народов Союзного государства укрепляется через поколения.

Сегодня важно не только поддерживать такие инициативы, но и развивать их с помощью обменов школьников, совместных образовательных программ, фестивалей и форумов. Это помогает молодому поколению осознать, что Союзное государство – это не формальность, а живая общность людей, объединённых общими ценностями, историей и будущим.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Олимпиада Союзного государства “Россия и Беларусь: историческая и духовная общность” организуется Министерством просвещения России и Министерством образования Беларуси и проводится с 2004 года и ставит своей целью укрепление дружеских связей между российской и белорусской молодёжью. Олимпиада включает в себя отборочные этапы в своих регионах; затем формируются региональные команды для участия в заключительном этапе. Заключительный этап олимпиады проводится поочерёдно в российских и белорусских городах, в российских городах — по чётным годам, в белорусских — в нечётные годы, поэтому в текущем 2025 году финал проходил в белорусском Витебске. Олимпиада ориентирована на выявление у участников творческих способностей, интереса к национальной культуре и её роли в мировом пространстве. Задания олимпиады относятся к тематическим направлениям “Русский язык” и “Литература” и включают в себя написание сочинения по литературе, комплексную работу по русскому языку и литературе и отдельные конкурсы — выразительного чтения, знатоков и риторического мастерства.

Абсолютной победительницей олимпиады в этом году стала Альбина Багапова из Республики Мордовия, и в следующем году заключительный этап олимпиады состоится в Саранске. Но и представительница Смоленской области Дарья Михеева стала лауреатом Олимпиады, получив диплом III степени в конкурсе риторического мастерства. Это блестящий результат для международного конкурса, участниками которого в этом году стали сразу 198 старшеклассников. Дарья является ученицей Лицея имени Кирилла и Мефодия — престижного учебного заведения, входящего, по данным агентства RAEX, в топ-300 лучших школ России, а также занявшего первое место в рейтингах “Лучшие школы Смоленской области” и “Лучшие школы Смоленской области. Конкурентопособность выпускников”. С учётом этого полагаю, что в будущем обучающиеся Лицея имени Кирилла и Мефодия могут претендовать на абсолютную победу в Олимпиаде Союзного государства, а Смоленская область способна в будущем организовать проведение Олимпиады в Смоленске. Смоленск имеет большой опыт проведения всероссийских олимпиад школьников и опыт проведения массовых молодёжных мероприятий, и проведение Олимпиады Союзного государства на смоленской земле может стать хорошим знаковым опытом для региона, культурно и исторически скрепляющего Россию и Беларусь.

Олимпиада Союзного государства “Россия и Беларусь: историческая и духовная общность” является отличным примером единения школьников из двух стран, приобщения их к атмосфере дружбы народов и пробуждения гражданско-патриотических чувств. Полагаю, что тематическое ядро олимпиады может быть расширено за счёт включения в него других направлений — исторического, культурного, естественно-научного и георгафического, а также регионального компонента, включающего задания по национальным традициям, фольклору, белорусскому языку, русскому искусству и поэзии и другим направлениям. В этом случае Олимпиада Союзного государства постепенно трансформируется в крупнейший молодёжный просветительский проект для школьников двух стран.