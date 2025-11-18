﻿Курсант Павел Костин продолжает знакомство со спецификой работы Аппарата Правительства Смоленской области

Участник программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Павел Костин продолжает стажировку в Правительстве Смоленской области. Вместе со своим наставником, заместителем руководителя Аппарата Правительства Смоленской области Юлией Кормер, Павел встретился с заместителем председателя Правительства Смоленской области — руководителем Аппарата Алексеем Титовым.

Зампред Правительства рассказал о специфике работы. Он подчеркнул, что четкая и слаженная работа позволяет Аппарату обеспечивать деятельность губернатора, контролировать и исполнять его поручения. Аппарат Правительства, выполняя важные административные функции, создает основу для эффективного функционирования региональной власти.

Первым структурным подразделением, с работой которого ознакомился стажер, стало главное правовое управление.

Погружение в полномочия управления провел первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Смоленской области Дмитрий Шалаев. Он уточнил, что управление обеспечивает соответствие правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу Смоленской области, областным законам.

Специалисты рассматривают проекты региональных правовых актов на предмет отсутствия внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании соответствующих правоотношений, коррупциогенных факторов, а также на предмет соблюдения правил юридической техники.

Также начальник Главного правового управления Александр Хорьков и его заместитель Мария Бурдакова уже на практических документах объяснили путь прохождения проекта правового акта через правовую и лингвистическую экспертизы, в том числе и в ряде случаев, через независимые экспертизы со стороны региональных прокуратуры и управления Министерства юстиции России.