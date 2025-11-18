﻿Смоленская АЭС: в Десногорске приступили к разработке мастер-плана развития города





В Десногорске состоялась первая масштабная стратегическая сессия, давшая официальный старт разработке мастер-плана развития города.

Мероприятие объединило более 60 участников – сотрудников Смоленской АЭС, подрядных организаций, представителей правительства Смоленской области, городской администрации, учреждений медицины, образования, культуры, местных предпринимателей, активистов и общественников. Цель встречи – дать предложения для создания комплексного стратегического документа, который определит судьбу города-спутника Смоленской АЭС до 2045 года.

«Перспективы развития Десногорска в первую очередь связаны с реализацией проекта строительства Смоленской АЭС-2, а также с развитием других отраслей – производством полимерной продукции и медицинской мебели. Чтобы предприятия и дальше развивались, а новая станция эффективно эксплуатировалась, нам нужно улучшать жизнь населения, делать Десногорск еще более привлекательным, чтобы люди хотели сюда приезжать жить и работать. Я уверен, что с вашей помощью и с поддержкой правительства Смоленской области, Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом» мы этой цели добьёмся», — отметил на открытии сессии глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Инициатива по разработке мастер-планов для городов-спутников АЭС реализуется Госкорпорацией «Росатом» в партнерстве с регионами по итогам обращения Президента РФ к Федеральному собранию.

«В Десногорске работа по разработке мастер-плана перешла в активную фазу, следуя примерам Билибино, Певека, Нововоронежа, Заречного и Полярных Зорь. Важно, что в ближайшее время планируется подписание трехстороннего соглашения о разработке и реализации мастер-плана между Правительством Смоленской области, Росатомом и администрацией Десногорска. Этот документ будет регулировать развитие города-спутника Смоленской АЭС до 2045 года», — отметила директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Стратегическая сессия прошла в рамках 1-го этапа разработки мастер-плана, в котором необходимо было сделать срез пожеланий и мнений жителей. Участников мероприятия разделили на группы, каждая из которых обсуждала особенности города, цели, представляла свой образ его будущего, предложения по улучшению качества жизни, перспективные проекты по развитию инфраструктуры, социальной сферы, благоустройства общественных пространств.

«Мастер-план – это документ, который недавно вошел в федеральную повестку. По сути, это стык стратегии и пространственного развития города, его дорожная карта на ближайшие 10-15 лет. Ключевое отличие от других документов — активное вовлечение жителей в процесс планирования и проектирования своего будущего, ведь именно они ежедневно взаимодействуют с городом, лучше всего знают проблемы и области развития, и срез их мнений — ключ к реализуемости всех решений», — отметила управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника» Виктория Василевская.

Итогом совместного мозгового штурма стали порядка 15 идей, из которых выбрали 5 наиболее актуальных путем голосования. Среди них создание современного пространства с медицинскими, оздоровительными и досуговыми услугами для всех возрастов, мультипрофильного образовательного центра для школьников, студентов и взрослых и другое. Ряд проектов посвятили развитию туризма, созданию комфортной городской среды.

«Мы говорили о видении Десногорска — 2045 было множество амбициозных, необычных и интересных идей в социальной, туристической, культурной сферах. Хорошо, что слышат нас, жителей, какие проблемы требуют первоочередного внимания», — поделилась впечатлениями сотрудник Смоленской АЭС Маргарита Кужукина.

Стратегическая сессия — лишь начало большой работы. Впереди — анализ предложений и подготовка отчета, а весной 2026 года состоится вторая стратегическая сессия, где представят предварительную версию мастер-плана для дальнейшего общественного обсуждения. У каждого жителя Десногорска есть шанс вписать в нее свою строку — для этого необходимо перейти на сайт МОЙДЕСНОГОРСК.РФ и пройти опрос.

По завершении разработки мастер-плана Десногорска, документ будет представлен на согласование губернатору Смоленской области Василию Анохину.

Правительство Российской Федерации и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, развитие инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

