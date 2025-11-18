﻿Смоленская АЭС успешно прошла развивающую партнерскую проверку качества развития ПСР





С 2015 года атомная станция ежегодно подтверждает соответствие статусу «Предприятие — лидер производственной системы Росатома (ПСР)

В ходе проверки экспертная комиссия в составе представителей центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» провела всестороннюю оценку достижения ключевых индикаторов, качества развертывания методологии ПСР и устойчивости процессов непрерывного совершенствования. Основной целью проверки стало подтверждение выполнения количественных и качественных критериев, необходимых для сохранения высокого статуса предприятия «Лидера ПСР» в отрасли.

«С момента внедрения в 2014 году производственная система Росатома стала ключевым элементом деятельности Смоленской АЭС. Использование инструментов ПСР позволяет оптимизировать рабочие процессы и минимизировать потери. Экспертная оценка деятельности предприятия и профессиональные рекомендации позволят выявить дополнительные возможности для совершенствования этой работы и сформировать эффективную стратегию дальнейшего развития», — подчеркнул на стартовом совещании главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Сотрудники станции продемонстрировали комиссии результаты работы по таким направлениям, как «ПСР-потоки», «ПСР-образцы», «Активизация персонала», «Декомпозиция целей». В процессе обходов и обсуждения эксперты оценили уровень достижения качественных критериев в потоках и образцах «Оперативное управление эксплуатацией энергоблока», «Обращение с ядерным топливом», «Склад ТМЦ», «Техническое обслуживание и ремонт».

«Коллеги Смоленской АЭС были максимально открыты, предоставили все необходимые материалы и подтвердили достижение индикаторов на уровне, значительно превышающем целевые значения. Это результат системной работы и последовательного следования принципам бережливого производства», — отметил председатель комиссии, заместитель директора департамента развития ПСР и оперативной эффективности концерна «Росэнергоатом» Антон Жбанкин.

В итоговый Меморандум вошли рекомендации по дальнейшему развитию и отмеченные комиссией положительные практики.

В направлении «Декомпозиция целей» отмечена разработка собственного программного обеспечения для ведения электронного инфоцентра директора, что значительно повысило прозрачность и скорость принятия решений. В направлении «Активизации персонала» — практика сбора «болевых точек» от лидеров малых групп в рамках тренинга по управлению изменениями и доведение их до высшего руководства станции.

В рамках работы по направлению «Дебюрократизация» — создание видеоролика в формате «Диалог с директором», способствующего вовлеченности коллектива в процесс поиска улучшений и демонстрирующего открытость руководителей к обсуждению наболевших тем.

В производственных процессах отмечены такие инновационные решения, как разработка приспособления для проверки проходимости обоймы технологического канала перед перегрузкой на работающем реакторе, внедрение чек-листов целевых инструктажей для типовых бланков переключений, визуализация этапов кондиционирования жидких радиоактивных отходов на установке ионоселективной очистки.

В области технического обслуживания и ремонта — оснащение дверных порогов стационарными складными пандусами для их защиты от повреждений при использовании грузовых тележек и др.

В январе 2026 года Смоленской АЭС предстоит пройти отраслевую проверку достижения цифровых критериев в семи ПСР-образцах.

«Сейчас коллектив атомной станции активно готовится к этой проверке, формируя дорожную карту перехода на более глубокие критерии цифровой зрелости», — отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Антон Чуканов.

Справка

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.

Производственная система «Росатома» (ПСР) – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС