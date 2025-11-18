﻿Смоленская область присоединилась к неделе борьбы с антимикробной резистентностью

С 17 по 23 ноября Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей борьбы с антимикробной резистентностью, приурочив ее коВсемирной неделе правильного использования противомикробных препаратов.

Антимикробная резистентность возникает, когда микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки и паразиты) изменяются и становятся устойчивыми к лекарствам, которые раньше эффективно их лечили. Это означает, что стандартные методы терапии становятся неэффективными, инфекции сохраняются и могут распространяться на других людей.

Антибиотики спасают жизни, но при неправильном использовании микробы вырабатывают устойчивость к ним, и лечение становится дольше, тяжелее и дороже. Чаще всего проблема возникает из-за приема антибиотиков при простуде и гриппе, досрочной отмены, пропусков доз и употребления «на всякий случай».

Важными шагами для рационального использования антибактериальной терапии необходимо принимать антибиотики только по назначению врача, не использовать остатки таблеток, строго соблюдать дозировку и продолжительность курса лечения, даже при улучшении состояния.

Антибиотики — это ценный ресурс. Используя их ответственно сегодня, можно сохранить их эффективность для себя и будущих поколений. Следуя простым правилам, мы вносим посильный вклад в глобальные усилия по борьбе с антимикробной резистентностью:

— Вакцинация. Иммунопрофилактика – это не просто личная защита, это вклад в здоровье всего общества. Вакцинация обеспечивает защиту от тяжёлых заболеваний, снижает риск госпитализации и смерти, экономит средства на лечение и улучшает качество жизни. Для общества вакцинация формирует коллективный иммунитет и предотвращает эпидемии.

— Недопустимость самолечения. Антибиотики следует принимать только по назначению врача. Эти препараты назначают строго по показаниям, как правило, при бактериальных инфекциях, с которыми организму трудно справиться самостоятельно. Антибиотики не помогают против вирусных инфекций, а их применение без назначения врача может навредить здоровью и ускорить развитие устойчивости микрофлоры к противомикробным препаратам.