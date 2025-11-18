﻿Смоленских муниципальных служащих приглашают принять участие в премии «Служение»

Муниципальные служащие Смоленской области могут поучаствовать в премии «Служение», которую проводит ВАРМСУ при поддержке Администрации президента.

Рассказать о своих проектах и профессиональных достижениях могут сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных организаций, председатели ТОС, муниципальные депутаты.

В Смоленской области уже есть примеры успешных проектов, отмеченных Премией. Об одном из них рассказал губернатор Василий Анохин. В прошлом году инициатива смолянки вошла в топ-100 лучших. Проект по поддержке детей с ОВЗ представила специалист администрации Рославльского округа Оксана Власенкова. В детсадах муниципалитета создали группы для детей с нарушениями, а для родителей — консультационные центры.

«Мы подготовили квалифицированные кадры, разработали адаптированные, специальные программы, модернизировали инфраструктуру садов и создали систему поддержки родителей. В планах — создать Центр ранней помощи на базе детского сада», – отметила рославльчанка.

По словам Оксаны Власенковой, премия «Служение» — это не просто награда, это возможность показать людям, что за каждым положительным изменением в муниципалитетах стоят реальные люди. Событие предоставляет огромные возможности: обмен опытом с коллегами, новые знакомства и профессиональный рост.

«Смоленская область участвует во всех программах, которые предоставляет нам ВАРМСУ. Мы не только делимся своим опытом, но и внедряем лучшие муниципальные практики других регионов», — отметила участница премии прошлого года.

Представьте свои достижения, которые помогают развивать наш регион и делать жизнь земляков лучше. Заявку можно подать на сайте премияслужение.рф до 21 ноября.

Премия проводится ВАРМСУ по поручению Владимира Путина.