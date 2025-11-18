18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза

Считается, что с этого дня на его вотчине — в Великом Устюге Вологодской области — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Именно здесь впервые отметили этот праздник в 2005 году.

На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия, конкурсы и соревнования, и, по традиции, зажигаются огни на первой новогодней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро Новый Год – великий праздник чудес.

