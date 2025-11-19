Алексей Талай: герой среди нас

Сафоновцы встретились с необыкновенным человеком: общественным деятелем, членом паралимпийской сборной Республики Беларусь, спикером-мотиватором, отцом четверых детей, предпринимателем, директором благотворительного фонда Алексеем Талаем.

Несколько лет назад Алексей Талай стал инициатором проекта «Живая память благодарных поколений» в Белоруссии. Более 600 тысяч семей из России, Белоруссии и других бывших республик СССР передали организаторам советские монеты. Они стали основой сплава памятника героям Великой Отечественной войны, который был установлен в Минске в 2022 году. В 2024 году подобный памятник установили в Брестской крепости. В 2025 году начались работы по установке памятника на Поклонной горе в Москве.

Обращаясь к молодёжи, Алексей Константинович отметил, что в жизни очень важно верить в себя, быть патриотом, хранить память поколений и двигаться к новым достижениям.

Алексей Талай провел встречи в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений». Инициатором выступил секретарь реготделения партии, председатель облдумы Игорь Ляхов.