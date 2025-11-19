Даша, годись таким братом, он это заслужил

Мама нашего земляка Олега Осташкова, посмертно награждённого орденом Мужества, в мыслях нередко представляла его военным. Мальчишкой он любил играть в войну, мастерил вместе с дедушкой оружие, стрелял из пистолетов и размахивал самодельной саблей.

В образе Зорро

В квартире бабушки, где мальчик довольно долго жил с мамой, по сей день хранится самодельная шпага с начертанной на ней буквой Z. А на фотографии со школьного новогоднего утренника Олег запечатлён в костюме Зорро. Очевидно, мальчик был счастлив, изображая героя в маске, приходящего на помощь терпящим бедствие жителям, пуская в ход шпагу.

Младшая сестрёнка Даша младше брата на шесть лет. С ним она делилась своими секретами. По праву старшего он мог ее отчитать или дать совет.

Как и многие сверстники, он мечтал о конструкторе «Лего» и о компьютере, которые в итоге получал в подарок. После развода родителей главными советчиками Олега стали мама и дедушка с бабушкой. На летних каникулах все вместе отправлялись в деревню Мяхново, где внук выполнял нехитрые обязанности по хозяйству, ловил в Днепре рыбу. Возвращаясь в город, втягивался в привычный ритм: учебные занятия, тренировки в баскетбольной секции электромашиностроительного завода, чтение любимых книг.

Окончив девятый класс средней школы № 2, юноша поступил в Сафоновский политехнический техникум, но вскоре заявил о желании стать студентом института физкультуры или курсантом военного училища. Мать посоветовала Олегу получить среднее образование в школе № 5 (сейчас это гимназия), а потом уже определиться с выбором профессии.

Классный руководитель Ирина Анатольевна Мельникова так вспоминает об Олеге Осташкове: «Он понимал учителя, интересовался моим мнением по тому или иному вопросу. Был активным, энергичным, общительным. К нему тянулись сверстники. Ходил на тренировки школьных команд по волейболу и баскетболу».

Пригодилась закалка

Привыкнуть к жизни в казарме после поступления в Военную академию войсковой противовоздушной обороны в Смоленске молодому человеку оказалось непросто. Во время курса молодого бойца постепенно втягивался в ритм военного режима с физическими нагрузками, привыкал к спартанскому образу жизни. В 2011 году, получив диплом инженера по специальности «Радиотехника» и дополнительную квалификацию переводчика, начал службу в городе Коврове Владимирской области. Потом переехал в Иваново, где работал на авиационном заводе.

С родными после окончания Военной академии.

В 2015 году приехал на похороны дедушки. Старался утешить бабушку, осознавая, сколь тяжела для неё эта потеря.

Олег поддерживал связь с родными, никогда не жаловался на проблемы. Младшую сестрёнку поздравил с поступлением в СмолГУ, интересовался ее успехами, не забывал спросить о здоровье бабушки. И непременно заводил разговор о лабрадорах, к которым был очень привязан. Когда Даша пыталась что-то посоветовать брату, то слышала категоричное: «Сестрич, я разберусь, решу»…

Патриотизм доказывать делами

Когда началась специальная военная операция (он работал тогда в Сочи), то сказал матери: «Ты даже не думай, что я буду скрываться, если призовут на СВО».

И вскоре приехал в Сафоново, отправился в военкомат. У него не возникало сомнений: именно так должен поступить офицер. Светлана Алексеевна понимала, что уговаривать сына бесполезно, он уже принял решение.

В Ейске Осташков, которого назначили командиром зенитного расчёта, прошёл обучение по обслуживанию зенитно-ракетного комплекса ТОР. А потом выполнял боевые задачи; вверенный ему ТОР поражал средства воздушных атак противника, сопровождал войска на позициях или в местах постоянной дислокации, оправдывая звание «небесного защитника».

Для матери, Светланы Алексеевны, наступили тревожные дни. Жила ожиданием звонков от сына, определяя по голосу его настрой, угадывая, успел ли он отдохнуть после выполнения очередного задания. Если долго не было звонка, материнское сердце сжималось от беспокойства. Ничего страшного Олег не рассказывал, однако каждый разговор заканчивался её фразой: «Олежа, сынок, береги себя!». Родным человеком гордились сестра с бабушкой. Даша радовалась, услышав родной голос: «Сестрич, поздравь: я сбил беспилотник ВСУ!»

…А так хотелось жить!

В мае 2024 года на запорожском направлении Осташков получил осколочное ранение. В отпуск после случившегося поехал домой. Побывал в деревне Мяхново, долго гулял с собаками вдоль Днепра, по телефону разговаривал со своей девушкой Олей, показывая по видеосвязи дорогие для него места. А потом признался матери, что у него есть девушка, он собирается её навестить. Попросил Светлану Алексеевну испечь такой торт, как она делала в детстве. «А мне можно кусочек?» – не выдержала Даша. Брат великодушно позволил, сказав, что остальное он отдаст Оле. Позже в разговоре с матерью признался, что сделал девушке предложение руки и сердца, та согласилась стать его женой.

Должно быть, воспоминания о семье, о любимой Оле согревали бойца на фронте. Он не забывал звонить родным, просил не волноваться за него. Светлана Алексеевна догадывалась, как непросто приходилось сыну, по голосу чувствовала его усталость от напряжённых и опасных военных действий. За ТОРами враг охотился днём и ночью, времени на отдых оставалось совсем мало…

Олег обещал позвонить 30 июня 2024 года, однако телефон молчал. Не желая беспокоить сына («Пусть отдохнёт»), она ждала вестей от него. Однако этот день стал роковым для старшего лейтенанта Осташкова. Вражеская ракета застала бойца на подступах к позиции в селе Весёлое Запорожской области. Он потерял много крови, но продолжал отчаянно бороться за жизнь. Не пал духом даже после ампутации руки и ноги в госпитале.

Расспрашивая о его последних днях у боевых товарищей, Светлана Алексеевна сотни раз воочию представляла картины одна страшнее другой, буквально испытывала физическую боль, словно разделяя ее с дорогим сыночком.

Первой узнала о гибели брата Даша. Ей сообщил об этом командир части. «Это какая-то ошибка, такого не может быть», – решила она, набрав номер брата. Увы, абонент был недоступен». Разыскав телефон Оли, Дарья позвонила ей… Большего несчастья не могли себе представить ни мать, ни сестра. Как могло случиться, что их неунывающий, всегда окружённый друзьями Олег не дожил до 35-летия, не женился на любимой девушке, не порадовался рождению собственных детишек?! Множество вопросов проносились в мыслях мамы, бабушки, сестры бойца, но эти вопросы оставались без ответа.

Зачислен навечно в список чести

С воинскими почестями проходило прощание с отважным бойцом, награждённым посмертно орденом Мужества. Ещё один флаг над могилой бойца – участника СВО стал развеваться в Сафонове. Командир воинской части говорил на похоронах, что старший лейтенант Осташков был мужественным человеком, настоящим патриотом, героем Отечества. Пришли проститься с ним друзья детства, среди которых Сергей Сидоренков, товарищ по спортивной секции. В последний путь провожали бойца товарищи по военной академии. Отказывался верить в реальность случившегося Евгений Евдокимов, воевавший в Сирии. На похороны, а потом и на годовщину гибели из Москвы приезжал Григорий Спыну. У могилы сына Светлана Алексеевна сказала ему: «Вы с Олежей были самыми близкими друзьями». На что тот ответил: «Мы давно не просто друзья, а братья».

В войсковой части № 81510, в составе которой воевал Осташков, было немало военнослужащих из Чеченской Республики, ведь пунктами ее постоянной дислокации являются посёлок. Ханкала и станция Калиновская. Один из боевых товарищей по имени Хаваш провожал Олега в последний путь. После похорон он отправил аудиосообщение Даше, которое она слушала множество раз с замиранием сердца: «Он был замечательным, отличным человеком. Мы редко называли друг друга по имени, постоянно: «Брат, брат»…Так заведено у нас. Очень мало таких людей, как он. Можно сказать, практически нет таких. В последнее время у меня настроение было «не очень». Олег, когда уезжал, подошёл и сказал: мол, Хаваш, нормально всё будет. Вот я приеду – и всё образуется. Он электронную книгу читал, я тоже любитель чтения. По вечерам мы обсуждали прочитанное… Даша, гордитесь таким братом, он это заслужил».

В музее гимназии, где учился Олег Осташков, создана экспозиция о героически погибшем выпускнике. Над его фотографией – вот эти слова: «Выбрал путь служения Родине. История сафоновца-участника специальной военной операции».

Поисковик в интернете безошибочно выдаёт информацию о том, что «Осташков Олег Олегович родился 5 ноября 1989 года в городе Сафоново. После школы выбрал путь служения Родине и поступил в Военную академию в Смоленске. Товарищи отзываются о нём как о человеке с добрым сердцем и сильной волей. Олег всегда заботился о других, о своей команде, делал всё возможное, чтобы каждый был в безопасности. Награждён орденом Мужества (посмертно)». В этих скупых словах заключён глубокий смысл: поклонение герою, а также бесконечная благодарность за его подвиг.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из семейного архива.