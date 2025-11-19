Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день его отмечают в более чем 60 странах мира.

Организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами. И, конечно, это еще один повод, чтобы отметить мужской положительный вклад в общество, государство, семью, воспитание детей и в окружающую среду.