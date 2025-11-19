Помнить — значит жить

Молодёжь по всей стране выбирает осознанное добровольчество — участие в поисковой работе, сохранение памяти и поддержку патриотических инициатив.
Сегодня Роспатриотцентр и Поисковое движение России дают каждому шанс внести вклад в общее дело:
участвовать в экспедициях
сохранять имена павших героев
работать с архивами
поддерживать проекты, объединяющие поколения
Поисковики по всей стране — это более 45 000 участников и 1500 отрядов, которые возвращают Родине её историю и помогают семьям обрести ответы.
Ты тоже можешь стать частью этой миссии!
Присоединяйся в Региональное отделение «Поискового движения России» в Смоленской области: clck.ru/3QKSoG
Будьте первым, кто оставит комментарий!