Помнить — значит жить

Молодёжь по всей стране выбирает осознанное добровольчество — участие в поисковой работе, сохранение памяти и поддержку патриотических инициатив.

Сегодня Роспатриотцентр и Поисковое движение России дают каждому шанс внести вклад в общее дело:

участвовать в экспедициях

сохранять имена павших героев

работать с архивами

поддерживать проекты, объединяющие поколения

Поисковики по всей стране — это более 45 000 участников и 1500 отрядов, которые возвращают Родине её историю и помогают семьям обрести ответы.

Ты тоже можешь стать частью этой миссии!

Присоединяйся в Региональное отделение «Поискового движения России» в Смоленской области: clck.ru/3QKSoG