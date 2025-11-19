﻿У смолянок, имеющих детей в возрасте до трех лет, есть возможность получить новую профессию





В рамках национального проекта «Кадры» смолянки, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут совершенно бесплатно обучиться новой профессии и трудоустроиться. В свою очередь, работодатели имеют право получить субсидию на возмещение затрат.

В Смоленской области обучение мам с детьми в возрасте до трех лет проводится с 2024 года в целях поддержки рождаемости и помощи женщинам в трудоустройстве. До сих пор эта услуга пользуется большой популярностью у смолянок. Обучение проходит как в очном, так и дистанционном формате по образовательным программам, представленным на портале «Работа России». Так, за два года обучение прошли почти 600 женщин.

Кроме того, в рамках областной государственной программы «Содействие занятости населения Смоленской области» в регионе работодатели, которые приняли на работу мам, имеющих детей в возрасте до трех лет, могут получить субсидию на возмещение затрат, понесенных на оплату труда, налоги и взносы. Только в этом году такой мерой воспользовались 12 смоленских компании, которые приняли на работу 27 женщин.

«К затратам работодателя на оплату труда относятся не только затраты на заработную плату, увеличенные на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере МРОТ, но и на выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск, выплату пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в Министерстве труда и занятости населения Смоленской области.

«Всесторонняя поддержка семей с детьми – наша приоритетная задача. Сегодня в регионе почти 87 тысяч семей, каждая десятая – многодетная. В области для них действует более 40 мер поддержки, установленные федеральным и областным законодательством», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области