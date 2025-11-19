25 ноября состоится прямая линия с Губернатором Василием Анохиным

В Смоленской области идет масштабная подготовка к прямой линии губернатора Василия Анохина. Каждый житель нашего региона сможет обратиться к главе Смоленской области и задать любой интересующий его вопрос.

От смолян уже поступило более 500 вопросов, каждый из которых рассматривается детально. На прямой линии, которая состоится 25 ноября, будут решены самые актуальные вопросы населения.

Уважаемые жители города Смоленска и Смоленской области! Напоминаем, что задать вопрос можно через мессенджеры в социальных сетях, записать аудио, видео обращение или позвонить по телефону горячей линии:

В канале губернатора в MAX: https://max.ru/live_smolobl_bot

В Telegram-боте: https://t.me/live_bot_67_2025_bot

В сообществе ЦУР Смоленской области: ВКонтакте (vk.com/tsur67) или Telegram (t.me/tsur67)

На платформе «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10554/

По телефону «горячей линии»: +7 (4812) 68-48-08

Команда региона в сборе и ждет ваших вопросов! Задать их можно любым удобным для вас способом, а увидеть ответ на свой вопрос можно будет в прямом эфире телеканалов: «Россия 24», «Регион67» и «Радио России», а также на официальной странице Василия Анохина и в нашем паблике.

До встречи 25 ноября в 12:00