Навигатор в мире спорта

Одна из самых популярных форм досуга сафоновских школьников – спорт.
– Спорт – это, прежде всего, способ гармоничного развития ребёнка, – говорит директор детско-юношеской спортивной школы Павел Антропов. – Он укрепляет здоровье, дисциплинирует и формирует характер, а также готовит спортивный резерв для национальных сборных.
Записаться в спортивную секцию можно либо в детско-юношеской спортивной школе, либо самостоятельно через интернет-платформу «Навигатор 67» р67.навигатор.дети/. Если родители выбирают индивидуальный вид спорта, например, борьбу, то лучше заранее встретиться с тренером, который оценит способности ребёнка.
Детско-юношеская спортивная школа (ул. Гагарина, д. 7)
• самбо (Олег Викторович Пчёлкин),
• вольная борьба (Владимир Петрович Козлов),
• волейбол (Денис Валерьевич Кудрявцев),
• тхэквондо (Павел Николаевич и Ирина Алексеевна Панасенковы),
• бочча (Евгений Валерьевич Павлюченков),
• волейбол (Астахов Илья Сергеевич),
• баскетбол (Валентин Александрович Устинов),
• футбол девочки (Сергей Олегович Савченков),
• футбол (Сергей Иванович Потейчук, Михаил Павлович Черногубов, Семён Николаевич Шарапанов),
• лыжные гонки и лёгкая атлетика (Владимир Фёдорович Кузьмич).
Детско-юношеская конноспортивная школа
(пос. Горный, шахта № 4)
• верховая езда и конкур (Ольга Геннадьевна Давыдова).
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сафоново Спорт-Арена» (микрорайон 1, д. 14 «Б»)
• хоккей с шайбой (Егор Эдуардович Яковлев, Данила Максимович Костюков, Денис Александрович Дударев, Сергей Викторович Шаколин),
• фигурное катание (Анна Александровна Попугаева)
Центральный дворец культуры (ул. Ленина, д. 4 «А»)
• бокс (Данила Олегович Сергеев, Владислав Иванович Минченков),
• карате-до (Елена Владимировна Солдатенкова),
• шахматы (Лидия Станиславовна Соломонова).
Центр детского творчества (ул. Коммунистическая, д. 4)
• «Физкультминутка» (Юлия Владимировна Легчилина),
• шахматы (Татьяна Николаевна Великанова).
Турклуб «На краю света» (ул. Кутузова, д. 11)
• туризм (Ольга Владимировна Шахова).
Навигатор в мире спорта
Одна из самых популярных форм досуга сафоновских школьников – спорт.
Будьте первым, кто оставит комментарий!