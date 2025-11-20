Навигатор в мире спорта

Одна из самых популярных форм досуга сафоновских школьников – спорт.

– Спорт – это, прежде всего, способ гармоничного развития ребёнка, – говорит директор детско-юношеской спортивной школы Павел Антропов. – Он укрепляет здоровье, дисциплинирует и формирует характер, а также готовит спортивный резерв для национальных сборных.

Записаться в спортивную секцию можно либо в детско-юношеской спортивной школе, либо самостоятельно через интернет-платформу «Навигатор 67» р67.навигатор.дети/. Если родители выбирают индивидуальный вид спорта, например, борьбу, то лучше заранее встретиться с тренером, который оценит способности ребёнка.

Детско-юношеская спортивная школа (ул. Гагарина, д. 7)

• самбо (Олег Викторович Пчёлкин),

• вольная борьба (Владимир Петрович Козлов),

• волейбол (Денис Валерьевич Кудрявцев),

• тхэквондо (Павел Николаевич и Ирина Алексеевна Панасенковы),

• бочча (Евгений Валерьевич Павлюченков),

• волейбол (Астахов Илья Сергеевич),

• баскетбол (Валентин Александрович Устинов),

• футбол девочки (Сергей Олегович Савченков),

• футбол (Сергей Иванович Потейчук, Михаил Павлович Черногубов, Семён Николаевич Шарапанов),

• лыжные гонки и лёгкая атлетика (Владимир Фёдорович Кузьмич).

Детско-юношеская конноспортивная школа

(пос. Горный, шахта № 4)

• верховая езда и конкур (Ольга Геннадьевна Давыдова).

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сафоново Спорт-Арена» (микрорайон 1, д. 14 «Б»)

• хоккей с шайбой (Егор Эдуардович Яковлев, Данила Максимович Костюков, Денис Александрович Дударев, Сергей Викторович Шаколин),

• фигурное катание (Анна Александровна Попугаева)

Центральный дворец культуры (ул. Ленина, д. 4 «А»)

• бокс (Данила Олегович Сергеев, Владислав Иванович Минченков),

• карате-до (Елена Владимировна Солдатенкова),

• шахматы (Лидия Станиславовна Соломонова).

Центр детского творчества (ул. Коммунистическая, д. 4)

• «Физкультминутка» (Юлия Владимировна Легчилина),

• шахматы (Татьяна Николаевна Великанова).

Турклуб «На краю света» (ул. Кутузова, д. 11)

• туризм (Ольга Владимировна Шахова).