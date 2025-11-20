Смоленские атомщики выпустили в Десногорское водохранилище 600 тысяч мальков белого амура и толстолобика

Этим мероприятием завершена программа зарыбления 2025 года.

Смоленская атомная станция провела очередное зарыбление Десногорского водохранилища – водоема-охладителя станции. В акваторию было выпущено 270 тысяч экземпляров молоди белого амура и 330 тысяч мальков толстолобика. Эти виды рыб выполняют функцию естественных мелиораторов, эффективно очищая водоем от излишней водной растительности.

Мероприятие направлено на сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса одного из крупнейших водных объектов Смоленской области. Выпуск ценной молоди весом около 25 грамм каждая является частью комплексной природоохранной программы Смоленской АЭС.

«Такая практика обладает комплексным положительным эффектом. С одной стороны, она позволяет минимизировать биопомехи для работы атомной станции, а с другой – вносит вклад в сохранение биоразнообразия одного из крупнейших водных объектов Смоленской области», – подчеркнул заместитель главного инженера Смоленской АЭС по эксплуатации общестанционных объектов Николай Радченков.

Молодь была выращена на специализированном рыбоводном предприятии в Саратовской области и доставлена в Десногорск с соблюдением всех норм. Перед выпуском партия прошла тщательный ветеринарный контроль.

Программа искусственного воспроизводства водных биоресурсов реализуется на Смоленской АЭС с 2001 года. На сегодняшний день ихтиофауна Десногорского водохранилища насчитывает более 1000 тонн различных видов рыб, включая черного амура, сазана, леща, судака, щуку, а также раков и пресноводных креветок.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Для предприятий атомной отрасли обеспечение экологической безопасности — одна из приоритетных задач. Подобные инициативы Смоленской АЭС полностью соответствуют целям устойчивого развития и стратегии Госкорпорации «Росатом» в области экологии, демонстрируя, как высокотехнологичное производство может гармонично сосуществовать с природой, внося вклад в сохранение и приумножение биоразнообразия региона.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС